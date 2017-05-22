Учебную тревогу объявят на четырех станциях петербургского метро

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Санкт-Петербург, 22 мая. На четырех станциях петербургского метро в среду, 24 мая, протестируют систему оповещения пассажиров. Учебную тревогу объявят в 11:32, она продлится шесть минут.

Сотрудники метро проверят систему оповещения на станциях, которые располагаются ближе всего к стадиону «Санкт-Петербург Арена». Это «Крестовский остров», «Старая деревня», «Петроградская» и «Чкаловская». Как передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», мероприятие приурочено к предстоящему Кубку конфедераций, часть матчей которого примет стадион на Крестовском острове.

Ранее сообщалось, что трансляция финального матча Кубка конфедераций, который состоится 2 июля в Северной столице, обойдется бюджету Сочи в миллион рублей.