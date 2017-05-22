Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Учебную тревогу объявят на четырех станциях петербургского метро

Учебную тревогу объявят на четырех станциях петербургского метро

18:26  22 Мая 2017
71

Учебную тревогу объявят на четырех станциях петербургского метро

Санкт-Петербург, 22 мая. На четырех станциях петербургского метро в среду, 24 мая, протестируют систему оповещения пассажиров. Учебную тревогу объявят в 11:32, она продлится шесть минут.

Сотрудники метро проверят систему оповещения на станциях, которые располагаются ближе всего к стадиону «Санкт-Петербург Арена». Это «Крестовский остров», «Старая деревня», «Петроградская» и «Чкаловская». Как передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», мероприятие приурочено к предстоящему Кубку конфедераций, часть матчей которого примет стадион на Крестовском острове.

Учебную тревогу объявят на четырех станциях петербургского метро

Ранее сообщалось, что трансляция финального матча Кубка конфедераций, который состоится 2 июля в Северной столице, обойдется бюджету Сочи в миллион рублей. 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть