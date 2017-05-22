Россия сняла запрет на поставки с девяти белорусских предприятий

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Москва, 22 мая. Министры сельского хозяйства России и Белоруссии договорились о снятии ограничений на поставки мясной и молочной продукции с девяти белорусских организаций. В течение десяти дней будет проведена встреча по остальным предприятиям, подчеркнул глава российского Минсельхоза Александр Ткачев.

По словам министра, на встрече в понедельник были открыты два предприятия, которые смогут поставлять на российский рынок говядину. Кроме того, были открыты семь молокозаводов с сертифицированной молочной продукцией. Ткачев добавил, что Россия попросила Белоруссию усилить контроль сырья и готовой продукции.

«Белорусская сторона покажет еще раз проделанную работу, в том числе и документацию. Конечно, нас интересуют, прежде всего, остатки антибиотиков, которые были выявлены», — пояснил глава Минсельхоза.

Ранее Россельхознадзор ввел ограничения на поставку в Россию продукции из ряда белорусских предприятий. Впоследствии на эти предприятия были направлены инспекции.