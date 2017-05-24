Вознесение Господне — 2017: когда отмечается, история и смысл праздника, приметы и запреты

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В конце мая — начале июня отмечается один из важнейших праздников в христианстве — Вознесение Господне. Вознесение отмечается на 40-й день после Пасхи и в православии является двунадесятым переходящим праздником.

Когда отмечается Вознесение Господне в 2017 году

Вознесение Господне отмечается на 40-й день после Пасхи, на следующий день после отдания (окончания) праздника Пасхи. Праздник Вознесение Господне всегда приходится на четверг. Поскольку в 2017 году Пасху представители всех конфессий отмечали одновременно, то и Вознесение Господне все христиане будут отмечать в один и тот же день — 25 мая.

Что означает праздник Вознесение

В этот день верующие вспоминают вознесение на небо Иисуса Христа, которое свершилось после окончания его сорокадневного земного служения.

Почему Вознесение отмечается на 40-й день после Пасхи

Число 40 имеет очень важный смысл в иудаизме, и в христианстве. В древней Иудее, согласно закону Моисея, мальчиков-первенцев на 40-й день приносили в Иерусалимский храм, чтобы посвятить их Богу. Так же святой Иосиф и дева Мария поступили и с Иисусом. Поэтому на 40-й день после Пасхи, то есть своего возрождения к вечной жизни Иисус Христос должен был войти в храм своего небесного отца.

О Вознесении Господнем рассказывается в евангелиях от Марка и от Луки, а также в книге Деяния апостолов.

Согласно книге деяний святых апостолов, Иисус после своего воскресения в продолжение сорока дней являлся апостолам и рассказывал им о царствии божием. Затем Иисус собрал апостолов в Иерусалиме и велел им не расходиться, сказав, что через несколько дней они будут крещены святым духом.

После этого, говорится в книге, Иисус поднялся у них на глазах и исчез в облаке. И когда апостолы смотрели на небо во время его вознесения, «вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо».

Согласно христианскому вероучению, Вознесение Господне символизирует, что бог-отец через своего сына открывает всем людям путь к будущему воскресению.

Вознесение — народные традиции и приметы

В народно-христианской традиции считалось, что с Вознесения (на Руси этот праздник иногда называют Вознесеньев день) весна окончательно уступает место лету.

Ночь перед Вознесением в народе называют «соловьиной». Считается, что в эту ночь растения и певчие птицы приветствуют наступление лета.

Также считалось, что с Вознесения озимый колос идет на ниву. Чтобы подбодрить озимую рожь, в этот день в деревнях водили ритуальные хороводы, которые назывались «колосок», пекли специальные печенья, а также молились о дожде и будущем урожае. А вечером на пригорках разжигали большие костры, которые также имели обрядовый смысл.

С Вознесеньева дня, который всегда приходится на четверг, и до ближайшего воскресенья в деревнях проходили окончательные проводы весны. Первое воскресенье после Вознесения считалось окончанием весны и началом лета.

Народные запреты на Вознесение

На Вознесение женщинам запрещалось шить, ткать и прясть, это считалось дурной приметой.

Также на Вознесение считалось великим грехом ловить певчих птиц, ослушников ждал тяжелый год, полный бед и лишений. И только на следующее Вознесение нарушитель мог быть прощен, поскольку считалось, что в этот день с Господом возносятся на небо все обиды земные.

Поговорки о Вознесении

Дошла весна-красна до Вознесения — тут ей и конец.

Весна на Вознесение на небо возносится, на отдых в светлый рай просится.

До Вознесения Христова весна петь-плясать готова.