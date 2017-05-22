Террористы обстреливают Дейр-эз-Зор: сирийская армия спешит расправиться с ИГИЛ

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В городе Дейр-эз-Зор боевики террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) обстреляли минометными снарядами квартал Харабиш. Стрельба из минометов привела к трагическим последствиям: погиб мирный гражданин, и еще 13 человек пострадали, сообщает арабское информационное агентство SANA.

Директор департамента здравоохранения провинции Дейр-эз-Зор Абдель-Наджм Аль-Абед сообщил, что большинство раненых в результате обстрела со стороны ИГИЛ* находится в тяжелом состоянии. Он отметил, что количество жертв атаки террористов может возрасти. Однако для жителей Дейр-эз-Зора в последнее время опасность исходит не только от боевиков ИГИЛ.

Обеспокоенность действиями международной коалиции в Дейр-эз-Зоре высказали в ООН. Напомним, что в ходе недавнего налета авиации коалиции, возглавляемой США, погибли, по разным данным, до 40 человек, среди которых женщины и дети. В штабе коалиции, возглавляемой американцами, все обвинения в гибели мирных жителей отвергают.

«ООН продолжает получать тревожные сообщения о продолжающихся столкновениях и эскалации боевых действий, которые подвергают опасности жизни гражданских лиц в провинции Дейр-эз-Зор», — сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что по мере продвижения сирийских правительственных сил по территории страны все больше приходится уделять внимание контролируемой местности. Особенно это касается богатых нефтью районов Дейр-эз-Зора, которые находятся в осаде на протяжении последних двух лет.

«Внутри территории, контролируемой сирийскими правительственными войсками, осуществляются теракты уже против мирных жителей — в целях дестабилизации обстановки. И получается, что по мере того, как освобождается территория, начинают вспыхивать диверсии и обстрелы, террористические акты», — сообщил Перенджиев.

По словам военного политолога, проблема заключается в том, что военную и правоохранительную обстановку в анклаве крайне трудно стабилизировать. Стоит также отметить, что в провинции под контролем террористов ИГ* находятся крупные запасы нефти и газа, а в самом городе держит оборону правительственный гарнизон, которому остро необходима поддержка. Но тем не менее, все идет к тому, что террористов постепенно вытеснят с занятых ими позиций — продвижение сирийской армии к Дейр-эз-Зору продолжается.

* Организация запрещена на территории РФ.