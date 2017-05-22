Путин поручил Роскосмосу ускорить разработку ракеты сверхтяжелого класса

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Сочи, 22 мая. Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу ускорить разработку сверхтяжелой ракеты.

«Президентом поставлена задача перед Роскосмосом обеспечить ускорение этих работ за счет разработки всех тех технологий, которые представлены генеральными конструкторами», — сказал вице-премьер по итогам совещания по развитию космической отрасли.

Отметим, что летные испытания сверхтяжелой ракеты «Ангара-А5В» могут начаться на космодроме «Восточный» в 2027 году.

10 мая американская компания SpaceX завершила первые тесты центрального блока сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.