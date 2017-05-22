Главные новости 22 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 22 мая.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн позволил себе оскорбительные слова в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова, назвав его «марионеткой бандита и убийцы». Маккейн оскорбил Путина и Лаврова в прямом эфире.

Экс-министр финансов РФ, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин назвал пять мифов обеспечения роста экономики России. Кудрин развеял пять мифов о российской экономике.

Тройная система, которую обнаружили специалисты, поставила под сомнение ряд законов физики. Ученые: Тройные звезды ставят под сомнение теорию относительности.

Эксперты составили топ-10 самых популярных у россиян внедорожников с пробегом по итогам первого квартала этого года. Возглавила рейтинг отечественная Lada 4х4. Названы самые популярные подержанные внедорожники России.

Подразделение САА «Тигры» продолжает быстрое продвижение в восточной части Алеппо, в освобожденном Хомсе армия правительства Сирии подняла флаг. Сирия новости 22 мая 07.00: «Тигры» продвигаются в Алеппо, в освобожденном Хомсе САА подняла флаг.

Сотрудники Следственного комитета выясняют причины и обстоятельства гибели ребенка на детской площадке в Московской области. Качели убили восьмилетнюю девочку в Подмосковье.

В Санкт-Петербурге житель дома на Товарищеском проспекте пригрозил взорвать гранату. В Петербурге мужчина заперся в квартире и грозит взорвать гранату.

Украинский президент Петр Порошенко был освистан собственными согражданами во время его речи на Дне памяти политрепрессий под Киевом, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что на Украине зреет очередной бунт. «На Украине зреет бунт»: Онищенко назвал Порошенко «назначенцем» ЦРУ.

В новом iPhone была обнаружена необычная функция, позволяющая очистить память смартфона. Эксперты нашли секретный способ очистить память iPhone.