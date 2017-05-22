Даръа: вооруженная оппозиция попала в засаду боевиков в районе Замрин

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Замрин, 22 мая. Боевики «Свободной сирийской армии» стали жертвами так называемой «дорожной войны».

Колонна проамериканских «умеренных» оппозиционеров попала в засаду на участке дороги, ведущей из Замрина в Аль-Хару. Взрыв заложенного фугаса привел к ранению полевого командира 42-й бригады ССА и его водителя, сообщает арабское информационное агентство.

К месту происшествия подошли другие машины ССА, после чего сработало еще одно взрывное устройство. Погибли трое оппозиционеров, еще пять человек получили ранения. В данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за совершенную диверсию.