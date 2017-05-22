Сирия: боевики обстреляли жилые кварталы в Дамаске, Дейр эз-Зоре и Даръа

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Дамаск (Сирия), 22 мая. Сирийские боевики обстреляли города Дамаск, Дейр эз-Зор и Даръа. Об этом в понедельник сообщили сирийские СМИ.

Согласно предварительной информации, террористы открыли минометный огонь по кварталам Аль-Джуа и Харрабеш в Дейр эз-Зоре. В результате инцидента погиб один человек. Еще 18 жителей получили ранения.

В Дамаске под огонь боевиков попал квартал Аль-Мазраа (пострадали три человека). Кроме того, в Даръа ранения получили две женщины и ребенок.

Ранее стало известно о том, что власти Сирии намерены активизировать взаимодействие с МККК.