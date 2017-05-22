Синоптики пообещали москвичам «розовое» лето

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Москва, 22 мая. Лето в Москве часто будет радовать теплой и ясной погодой. По словам директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температурный фон в летние месяцы будет находиться около нормы или незначительно превышать ее, что соответствует розовому цвету на прогностических картах.

Синоптики прогнозируют, что летом средний температурный фон для трех месяцев будет около и выше нормы, а осадков выпадет значительно меньше, чем летом 2016 года. Вместе с тем длительных периодов дождей или непогоды москвичам в ближайшие три месяца ожидать не стоит.

«Мы в своих прогностических картах обозначаем температурный режим разной цветовой гаммой, в частности, розовым цветом — когда температура чуть выше или близка к норме, красным — если значительно превышает норму. А у нас сейчас всё розовое, так что лето я вижу в розовом цвете», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Ранее синоптики предупредили москвичей о мокром снеге, который ожидается в столице в последние выходные мая. В преддверии лета Москву накроет очередной циклонический вихрь, температура воздуха при этом понизится до 0... +5 градусов.