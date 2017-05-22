Фарватерные опоры Крымского моста будут готовы к началу осени

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Симферополь, 22 мая. Арочные пролеты общим весом почти десять тысяч тонн, которые являются самыми габаритными конструкциями моста через Керченский пролив, будут смонтированы в августе-сентябре 2017 года.

Как говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань», строители перевезут и смонтируют на фарватерные опоры многотонные арочные пролеты. При этом в практике отечественного мостостроения это первый опыт, когда устанавливаются столь габаритные конструкции в морской акватории.

«Деталями будущей морской операции мостостроители поделились с главными инженерами управлений федеральных автодорог», — сообщает пресс-служба.

Напомним, ранее министр транспорта России Максим Соколов объявил, что мост через Керченский пролив соединит берега Крыма и Краснодарского края уже этой осенью.