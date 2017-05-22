Киев назвал крымских татар «пятой колонной» и хочет разжечь этнический конфликт в Крыму

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Киев, 22 мая. Киевские пропагандисты Станислав Кульчицкий и Гульнара Бекирова рассказали о планах украинских властей вернуть Крым посредством провоцирования межэтнических конфликтов, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Заместитель директора по научной работе Института истории Украины Станислав Кульчицкий на международном фестивале «Книжный арсенал» сделал следующее заявление:

«Наша элита уже поняла, что для того, чтобы Крым вернулся на Украину, нам нужно делать ставку на крымских татар. К сожалению, не все они сосредоточились в Крыму после того, как стало возможным им всем ехать в Крым и прописываться там. Не все поехали. Но те люди, которые там уже есть, это, так сказать, наша «пятая колонна». В таком, добром понимании этого термина. Наряду с международной общественностью, на которую мы возлагаем все наши надежды, эта пятая колонна из крымских татар поможет нам снова обрести свой украинский Крым».

Напомним, Кульчицкий прославился тем, что в советское время тридцать лет писал диссертации о том, что никакого «голодомора» на Украине не было, а после распада СССР вот уже 25 лет пишет о том, что «голодомор» был.

В свою очередь заместитель главы Генической администрации Гульнара Бекирова поддержала коллегу:

«В общем и целом нужно делать ставку на крымских татар. Не случайно говорят, что крымские татары – один из постоянно борющихся этносов, который разрушил Советский союз. И это не преувеличение».

Одновременно с этими заявлениями уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат от партии Порошенко Мустафа Джемилев сегодня сообщил, что крымские татары получили одобрение идеи по созданию специализированного батальона, который дислоцировался бы на границе с Крымом.

Эту идею, по словам Джемилева, одобрил и Петр Порошенко и Степан Полторак (министр обороны). При этом спецслужбы Украины волнуются, что в случае силового захвата Крыма этими формированиями власть не будет передана Киеву и он снова останется ни с чем.

«Я и с Полтораком говорил, и с президентом, все говорят – мы «за» ваш батальон, а потом мы слышим в коридорах РНБО, что это нежелательно. Разговоры разные. Вот, говорят, эти боевики будут подчиняться не нам, а татарам, а после освобождения захватят всю власть», - пожаловался журналистам Джемилев.

Заметим, что крымские татары открестились от упомянутых здесь персонажей и не признают их как своих лидеров. На полуострове создано межрегиональное общественное движение крымскотатарского народа «Къырым» («Крым»), которое возглавил вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов. При этом подавляющее большинство крымских татар поддержали возвращение Крыма в Россию.

Согласно данным переписи населения, всего в Крыму проживает примерно 230 тысяч крымских татар (10% населения), остальные русские (68%) и украинцы (16%). За пределами Крыма проживают примерно 3-5 тысяч крымских татар, преимущественно в Херсонской области Украины.