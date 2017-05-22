Мертвая вода: грозит ли таяние ледника Туэйтса в Антарктиде всемирным потопом

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Уже несколько лет ученые из NASA и Калифорнийского университета предупреждают население нашей планеты о том, что большие области ледяного щита на западе Антарктиды вошли в стадию необратимого таяния. И главной угрозой для планеты может стать ледник Туэйтса. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Ученые предупреждают, что таяние ледников в ближайшие десятилетия и столетия приведет к повышению уровня мирового океана более чем на метр. Полученные спутниковыми радарами данные свидетельствуют о том, что теплеющие воды у берегов материка привели к подтоплению шести ледников, которые быстро движутся в сторону моря Амундсена. Единственное, что пока сдерживает огромные массивы льда — каменная порода под уровнем моря, на которой, собственно, и находятся ледяные массы. Радары показывают, что под основной толщей ледников горная порода отсутствует, что может немного замедлить движение льда.

По данным межправительственной группы по изменению климата, до конца XXI века уровень мирового океана может подняться на 26 сантиметров.

Одним из наиболее опасных ледников, как отмечают специалисты, является ледник Туэйтса в западной части Антарктиды. Он известен своим быстрым движением и, как отмечает гляциолог из Вашингтонсокого университета Кнут Кристиансон, занимающийся изучением ледника, угрозой увеличения уровня мирового океана. Если верить западным ученым, таяние ледника Туэйтса приведет к повышению уровня мирового океана на три-четыре метра. Он, вместе с ледником Пайн-Айленд, был описан специалистами как часть «слабого подбрюшья» Западно-Антарктического ледового щита.

Как отмечает журнал Rolling Stone, ледник Туэйтса — один из крупнейших и одновременно самых опасных на нашей планете. Он был назван в честь ученого-гляциолога Фредрика Туэйтса.

Площадь ледника составляет 120 тысяч квадратных километров, а некоторые его части движутся со скоростью до 11 метров в день. Западные гляциологи уверены, что именно ледник Туэйтса угрожает береговой линии нашей планеты.

Автор статьи Джефф Гудел пишет, что этот гигантский ледник представляет собой своеобразный порог, и ели он упадет, вся система льдов Западной Антарктиды потеряет равновесие. Разумеется, ученые не прогнозируют затопление планеты в ближайшие месяцы или годы.

Заместитель директора Института географии РАН, кандидат географических наук, гляциолог, полярник с 30-летним стажем, участник десятков экспедиций в Арктику и Антарктиду Николай Осокин в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, какие опасности таит в себе ледник Туэйтса.

«Предположим, ледник сдвинулся, и образовались айсберги. Трудно сказать, для кого представляют опасность эти айсберги, разве что для слепых. Все современные суда имеют средства радиолокации, они не ходят вслепую. Так что судно не может ни с того ни с сего врезаться в такой айсберг, оно его обойдет. Уровень мирового океана, если тает не вся Антарктида, не изменится. Антарктида и небольшой ледник не одно и то же. Это нормальное развитие ледников. Если они заканчиваются в море, их называют шельфовыми. Поскольку такие ледники живые, со временем от них откалывается край и превращается в айсберг. Это не катастрофа, это нормальный и естественный процесс, длящийся десятилетиями, — комментирует для ФАН Николай Осокин. — Конкретно на России то, что ледник Туэйтса развалится, никак не отразится, Мы этого не почувствуем и не узнаем, разве что из новостей».