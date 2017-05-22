Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Курды обнаружили крупный туннель ИГИЛ на западе Ракки

Курды обнаружили крупный туннель ИГИЛ на западе Ракки

17:44  22 Мая 2017
171

Курды обнаружили крупный туннель ИГИЛ на западе Ракки

Ракка, 22 мая. Курдские ополченцы, входящие в состав «Сирийских демократических сил», обнаружили сеть подземных коммуникаций «Исламского государства»* в западной части Ракки.

Сирийские источники сообщают о приостановке активных боевых действий в провинции Ракка. Курдское ополчение ведет пополнение и перегруппировку сил. Освобожденные от боевиков «Исламского государства» (группировка запрещена в России) территории подвергаются тщательной проверке и разминированию.

Курды обнаружили крупный туннель ИГИЛ на западе Ракки

В одном из крупных тоннелей курды обнаружили крупный бункер террористов, который использовался в качестве штаба, арсенала и склада для горючего. Также в туннеле располагался госпиталь для раненых боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть