Курды обнаружили крупный туннель ИГИЛ на западе Ракки

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Ракка, 22 мая. Курдские ополченцы, входящие в состав «Сирийских демократических сил», обнаружили сеть подземных коммуникаций «Исламского государства»* в западной части Ракки.

Сирийские источники сообщают о приостановке активных боевых действий в провинции Ракка. Курдское ополчение ведет пополнение и перегруппировку сил. Освобожденные от боевиков «Исламского государства» (группировка запрещена в России) территории подвергаются тщательной проверке и разминированию.

В одном из крупных тоннелей курды обнаружили крупный бункер террористов, который использовался в качестве штаба, арсенала и склада для горючего. Также в туннеле располагался госпиталь для раненых боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.