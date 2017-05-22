«Локомотив» не будет выкупать у «Рубина» Квирквелию

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Москва, 22 мая. «Локомотив» отказался от Соломона Квирквелии.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Локомотив» не будет выкупать у «Рубина» права на защитника казанского клуба Соломона Квирквелию, последние полгода выступавшего за «железнодорожников» на правах аренды.

По словам источника, руководство клуба хотело подписать 25-летнего игрока обороны, однако «Рубин» потребовал за футболиста 6 млн евро. «Локомотив», в свою очередь, планировал предложить вдвое меньше.

Зимой Квирквелия перешел в «Локомотив» на правах аренды и провел за красно-зеленых 12 матчей в чемпионате, а также стал обладателем Кубка России.