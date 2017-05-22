Медведев назвал условие экономического сотрудничества с Украиной

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Стамбул, 22 мая. Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе саммита ОЧЭС в Стамбуле заявил, что Россия готова развивать экономические отношения с Украиной, если Киев этого хочет.

Сегодня в крупнейшем экономическом центре Турции проходит саммит стран Организации Черноморского экономического сотрудничества. Глава отечественного правительства Дмитрий Медведев прокомментировал возможность восстановления экономических связей РФ и Украины. «Если они хотят развивать сотрудничество в Черноморском регионе, мы к этому готовы. Не хотят — это их дело», — сказал премьер.

Отметим, что во второй половине года Украина станет председательствующей страной в ОЧЭС. Ранее сообщалось, что Медведев обсудил с лидером Молдавии Игорем Додоном развитие двусторонних экономических отношений.