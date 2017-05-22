Похищенный в Нигерии россиянин может быть уроженцем Литвы

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Санкт-Петербург, 22 мая. Пираты напали на судно в Гвинейском заливе и похитили нескольких моряков, включая и гражданина России. По словам пресс-атташе посольства РФ в Нигерии Ивана Лыдкина, инцидент произошел 15 мая.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в российской посольстве, как и в МИД РФ, есть данные на похищенного моряка, при этом по соображениям безопасности вся информация о нем закрыта.

По некоторым данным, похищенным является уроженец Литвы. Соответствующая информация поступила из посольства Германии.