ООН опубликовала первый проект договора о запрещении ядерного оружия

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Женева, 22 мая. Первый проект документа о запрещении ядерного оружия опубликован в понедельник, 22 мая, в рамках конференции ООН.

Договор вступит в силу после ратификации 40 государствами. Документ не предусматривает лишение ядерных государств имеющихся арсеналов, однако его авторы призывают осудить наращивание ядерной мощи. Эта инициатива встретила мощное сопротивление со стороны США и других государств, обладающих ядерным оружием, пишет Reuters.