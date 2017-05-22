Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
ООН опубликовала первый проект договора о запрещении ядерного оружия

ООН опубликовала первый проект договора о запрещении ядерного оружия

17:51  22 Мая 2017
72

ООН опубликовала первый проект договора о запрещении ядерного оружия

Женева, 22 мая. Первый проект документа о запрещении ядерного оружия опубликован в понедельник, 22 мая, в рамках конференции ООН.

Договор вступит в силу после ратификации 40 государствами. Документ не предусматривает лишение ядерных государств имеющихся арсеналов, однако его авторы призывают осудить наращивание ядерной мощи. Эта инициатива встретила мощное сопротивление со стороны США и других государств, обладающих ядерным оружием, пишет Reuters. 

#оон
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть