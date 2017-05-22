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Происшествия
Житель Подмосковья жестоко избил родного брата и пытался его зарезать

Житель Подмосковья жестоко избил родного брата и пытался его зарезать

17:33  22 Мая 2017
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Житель Подмосковья жестоко избил родного брата и пытался его зарезать

Москва, 22 мая. Жителя Можайского района Подмосковья задержали полицейские после избиения родного брата. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону, пострадавший был доставлен в больницу с множественными переломами и гематомами.

Ранее в полицию поступило сообщение о драке в частном секторе. На месте происшествия правоохранители нашли избитого мужчину и его брата, который, вооружившись ножом, угрожал окружающим убийством.

По словам свидетелей преступления, они пытались помочь потерпевшему, однако мужчина стал вести себя еще агрессивнее. Его задержали и отвезли в полицейский участок. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает интернет-издание «Подомосковье сегодня».

#подмосковье #драка
Катерина Михайлиди
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