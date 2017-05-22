Медведев: Россия останется в ОЧЭС при председательстве Украины

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Стамбул, 22 мая. Россия продолжит работу в ОЧЭС во время председательства Украины и готова к сотрудничеству, заявил глава отечественного правительства Дмитрий Медведев.

Во второй половине 2017 года Украина будет председательствовать в Организации Черноморского экономического сотрудничества, напомнил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе саммита ОЧЭС в Стамбуле. Он также добавил, «если Украина хочет развивать экономические отношения, то мы к этому готовы». По мнению главы российского правительства, Украина понесла большие потери от разрушения отношений с РФ и странами ЕАЭС.