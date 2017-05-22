Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Савченко не нашла мужчин в Верховной раде

Савченко не нашла мужчин в Верховной раде

17:43  22 Мая 2017
140

Савченко не нашла мужчин в Верховной раде

Киев, 22 мая. Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о том, что к ней могут подойти только смелые мужчины.

«Нет, в Верховной раде нет мужчин, в Верховной раде есть народные депутаты», — подчеркнула украинский парламентарий в эфире телеканала 1+1.

При этом политик отказалась делиться с журналистами подробностями своей личной жизни.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко указала на то, что Киев потерял все рычаги влияния на Донецкую и Луганскую народные республики.

#савченко
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть