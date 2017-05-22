Савченко не нашла мужчин в Верховной раде

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Киев, 22 мая. Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о том, что к ней могут подойти только смелые мужчины.

«Нет, в Верховной раде нет мужчин, в Верховной раде есть народные депутаты», — подчеркнула украинский парламентарий в эфире телеканала 1+1.

При этом политик отказалась делиться с журналистами подробностями своей личной жизни.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко указала на то, что Киев потерял все рычаги влияния на Донецкую и Луганскую народные республики.