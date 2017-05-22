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Новости Сирии
Идлиб: в результате теракта в районе Таль Аль-Тукан погибли 25 боевиков

Идлиб: в результате теракта в районе Таль Аль-Тукан погибли 25 боевиков

17:25  22 Мая 2017
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Идлиб: в результате теракта в районе Таль Аль-Тукан погибли 25 боевиков

Идлиб, 22 мая. В провинции Идлиб продолжается междоусобная война между различными группировками джихадистов.

Подконтрольные исламистам информационные агентства сообщили о том, что на территорию тренировочного лагеря боевиков Таль Аль-Тукан в восточной части Идлиба пробрались два смертника. В лагере проходят подготовку порядка 200 новобранцев из различных стран.

Идлиб: в результате теракта в районе Таль Аль-Тукан погибли 25 боевиков

Отмечается, что смертникам удалось активировать мощное взрывное устройство. 25 боевиков погибло на месте, несколько десятков исламистов получили ранения. На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за террористический акт.

Алексей Громов
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