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Экономика
Никому не хотим навязываться: Медведев напомнил Европе о целях «Турецкого потока»

Никому не хотим навязываться: Медведев напомнил Европе о целях «Турецкого потока»

21:21  22 Мая 2017
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Никому не хотим навязываться: Медведев напомнил Европе о целях «Турецкого потока»

Стамбул, 22 мая. Россия определяет точку входа второй ветки «Турецкого потока», где решающим фактором станет не политика, а экономика, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, вторая ветка газопровода предназначена для снабжения газом европейских государств.

«Сейчас мы в рамках переговоров, которые ведутся с рядом европейских стран, определяем, где лучше установить точку входа в Европу», — добавил глава правительства.

Никому не хотим навязываться: Медведев напомнил Европе о целях «Турецкого потока»

По словам Медведева, сейчас переговоры ведутся с рядом государств, в том числе с Грецией и Болгарией. Прежде всего, должны быть проанализированы экономические факторы, поскольку газопровод — это сугубо экономический проект, добавил премьер.

Ранее сообщалось, что «Газпром» начал строительство морского участка «Турецкого потока».

#медведев #газпром
Алексей Громов
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