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Политика
Медведев открыл в Стамбуле мемориальную доску убитому послу России

Медведев открыл в Стамбуле мемориальную доску убитому послу России

21:22  22 Мая 2017
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Медведев открыл в Стамбуле мемориальную доску убитому послу России

Стамбул, 22 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия мемориальной доски убитому послу РФ Турции Андрею Карлову и возложил цветы к мемориалу.

Памятную доску открыли на втором этаже здания консульства РФ в галерее портретов послов РФ, которые там работали. Медведева сопровождали вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, генконсул России Стамбуле Андрей Подъелышев, министр энергетики Александр Новак и временный поверенный в делах РФ в Анкаре Сергей Панов.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря прошлого года в Анкаре.

#медведев #стамбул #карлов
Катерина Михайлиди
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