Медведев призвал Анкару максимально защитить российских туристов в Турции

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Москва, 22 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что власти Турции приложат все усилия для обеспечения безопасности российских туристов.

Председатель правительства отметил, что безопасность на турецких курортах зависит от решений, которые принимают власти страны. И Россия, по его словам, рассчитывает на соблюдение Турцией достигнутых соглашений и обеспечение безопасности отдыхающих российских туристов, хотя и понимает, что «не все так просто в нынешнем мире».

Ранее сообщалось, что по итогам майских праздников спрос на отдых в Турции среди россиян вырос на треть. Около 40% проданных туров пришлись на турецкие курорты.