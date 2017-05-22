Орлов о Перетурине: Он был потрясающим комментатором, это большая утрата

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Санкт-Петербург, 22 мая. Геннадий Орлов назвал большой утратой уход из жизни легендарного спортивного комментатора Владимира Перетурина.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он поделился воспоминаниями о совместной работе с ним. По его словам, судьба часто их сводила. Так, Перетурин недолгое время выступал в ленинградском «Динамо», куда спустя какое-то время перешел и сам Орлов. На чемпионате мира в Италии в 1990 году они проживали в одном номере. Кроме того, долгое время работали вместе в «Футбольном обозрении».

«Конечно, это был выдающийся комментатор. Потрясающе всегда готовился к репортажам. Плюс, мы оба все-таки были людьми из футбола, наши взгляды на игру почти всегда совпадали», — отметил он, добавив, что ему всегда импонировала ироничная манера Перетурина.

«Помню его шутку про то, что нам нужны суринамские отцы: с намеком на Гуллита. Тогда к этому отнеслись с эдаким пренебрежением, но посмотрите – сколько иностранцев выступает в России сейчас. Огромная утрата. Пусть земля будет пухом», — заключил он.