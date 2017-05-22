Дагестанца подозревают в передаче ИГ и «Джебхат ан-Нусре» 2,4 млн рублей

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Москва, 22 мая. СК РФ заподозрил уроженца Дагестана в финансирование запрещенных в РФ террористических организаций «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) и «Джебхат ан-Нусра».

По данным следствия, он перевел боевикам 2,4 млн рублей через банковскую систему Турции.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего уроженца Республики Дагестан, подозреваемого в совершении преступления… «финансирование терроризма», — сообщил в пресс-службе СК РФ.

Подозреваемый является сторонником ИГ и «Джебхат ан-Нусры». Находясь в Сирии в 2015–2016 году он оказал финансовые услуги террористам, получая на свой расчетный счет деньги и снимая их через банковскую систему Турции. Мужчина объявлен в розыск.

* Организация запрещена на территории РФ.