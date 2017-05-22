Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Медведев объяснил «турецким товарищам», почему РФ не отменит запрет на поставки томатов

Медведев объяснил «турецким товарищам», почему РФ не отменит запрет на поставки томатов

18:00  22 Мая 2017
170

помидоры

Москва, 22 мая. Снятие ограничений на торговлю с Турцией не затрагивает поставки турецких томатов. Об этом сегодня сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«По томатам мы зарезервировали свою позицию, которая связана с теми инвестициями, которые были вложены в отрасль и которые не должны пропасть», — приводит его слова «Интерфакс».

Медведев добавил, что экономика изменилась, и «турецким товарищам» должно быть это понятно.

Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии санкций в торгово-экономической сфере. Свои подписи под соглашением поставили вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и его турецкий коллега Мехмет Шимшек. В пресс-службе администрации турецкого премьер-министра уже сообщили, что это заявление является важным шагом к нормализации отношений между Москвой и Анкарой.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть