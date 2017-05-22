Медведев объяснил «турецким товарищам», почему РФ не отменит запрет на поставки томатов

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Москва, 22 мая. Снятие ограничений на торговлю с Турцией не затрагивает поставки турецких томатов. Об этом сегодня сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«По томатам мы зарезервировали свою позицию, которая связана с теми инвестициями, которые были вложены в отрасль и которые не должны пропасть», — приводит его слова «Интерфакс».

Медведев добавил, что экономика изменилась, и «турецким товарищам» должно быть это понятно.

Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии санкций в торгово-экономической сфере. Свои подписи под соглашением поставили вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и его турецкий коллега Мехмет Шимшек. В пресс-службе администрации турецкого премьер-министра уже сообщили, что это заявление является важным шагом к нормализации отношений между Москвой и Анкарой.