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Общество
Шер шокировала зрителей Billboard Music Awards не скрывающим наготу нарядом

Шер шокировала зрителей Billboard Music Awards не скрывающим наготу нарядом

17:02  22 Мая 2017
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Шер шокировала зрителей Billboard Music Awards не скрывающим наготу нарядом

Вашингтон, 22 мая. Американская певица армянского происхождения, 71-летняя Шер сразила наповал своих поклонников, выйдя на сцену премии Billboard Music Awards в прозрачном наряде.

Впервые за 15 лет певица Шер появилась на церемонии вручения премии Billboard Music Awards, где исполнила для своих многочисленных фанатов композиции Believe и If I Could Turn Back Time. Однако не само участие артистки удивило ее поклонников, а выбранные Шер наряды. Сначала она появилась в сверкающем прозрачном платьице, которое едва скрывало ее наготу. Затем предстала перед зрителями премии в легком халатике, под которым отчетливо просматривалось нижнее белье.

 

Ирина Селезнева
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