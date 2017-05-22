Шер шокировала зрителей Billboard Music Awards не скрывающим наготу нарядом

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Вашингтон, 22 мая. Американская певица армянского происхождения, 71-летняя Шер сразила наповал своих поклонников, выйдя на сцену премии Billboard Music Awards в прозрачном наряде.

Впервые за 15 лет певица Шер появилась на церемонии вручения премии Billboard Music Awards, где исполнила для своих многочисленных фанатов композиции Believe и If I Could Turn Back Time. Однако не само участие артистки удивило ее поклонников, а выбранные Шер наряды. Сначала она появилась в сверкающем прозрачном платьице, которое едва скрывало ее наготу. Затем предстала перед зрителями премии в легком халатике, под которым отчетливо просматривалось нижнее белье.