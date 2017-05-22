Медведев с юмором отреагировал на заявления Киева по Крыму на саммите ОЧЭС

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Стамбул, 22 мая. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление вице-премьера Украины Степана Кубива, который выступил с критикой в отношении России на саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества. По словам председатель кабмина РФ, это никак не повлияет на позицию России по сотрудничеству в Причерноморском регионе.

Так, Медведев оценил выступление Кубива. Как отметил председатель правительства РФ, украинский вице-премьер попросту выполнил свой долг: «у него были установки, написанные украинским МИДом, а он все это по бумажке на украинской мове и прочитал».

Медведев подчеркнул, что позиция Москвы остается прежней и базируется на волеизъявлении граждан Крыма, на изменениях в Конституцию РФ. Глава кабмина заключил, что от подобных заявлений для России не возникает никаких внутренних последствий.

Напомним, накануне Медведев прибыл в Стамбул для участия в саммите стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества. Председатель правительства призвал наладить партнерство с другими международными организациями, такими как ЕАЭС и ШОС.