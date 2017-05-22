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Новости Сирии
Хомс: район Аль-Ваер полностью освобожден от боевиков

Хомс: район Аль-Ваер полностью освобожден от боевиков

17:11  22 Мая 2017
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Хомс: район Аль-Ваер полностью освобожден от боевиков

Хомс, 22 мая. Квартал Аль-Ваер покинула последняя партия боевиков в составе 300 человек.

Сирийский источник сообщает, что боевики и члены их семей были погружены в автобусы и отправились в провинцию Идлиб, а также в Джераблус. Отмечается, что одним из условий пропуска боевиков было сохранение ими личного оружия. Эвакуация в районе Аль-Ваер велась под наблюдением российских военных полицейских.

Автоколонну с джихадистами практически на всем пути следования сопровождали российские военнослужащие. Город Хомс полностью освобожден от исламистов и перешел под контроль властей Дамаска.

Алексей Громов
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