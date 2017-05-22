Международный паралимпийский комитет продлил отстранение РФ

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Москва, 22 мая. Международный паралимпийский комитет (МПК) не стал восстанавливать членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом заявил президент МПК Филип Крэйвен.

Как передает RT, управляющий совет комитета оценил усилия российской стороны, однако говорить о восстановлении членства пока рано. При этом Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) планирует летом 2017 года разрешить экспертам РУСАДА проводить тестирования атлетов.

Напомним, ранее представители ПКР назвали политическим заказом недопуск россиян к Паралимпиаде-2018.