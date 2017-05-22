Путин обсудит в Краснодаре национальный план по борьбе с допингом в РФ

В закладки

Скопировать

Москва, 21 мая. Президент России Владимир Путин во вторник, 23 мая, проведет в Краснодаре заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, на повестку дня вынесены национальный план борьбы с допингом в российском спорте, развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года.

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Краснодарский край президент посетит комплекс тренировочных залов «Чемпион», детско-юношескую Академию футбольного клуба «Краснодар», а также стадион команды, где пообщается с участниками ведущих волонтерских объединений РФ.