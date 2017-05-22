Эксперты назвали страны с самым большим числом страдающих от ожирения

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Вашингтон, 19 мая. Самой «толстой» страной мира названы Соединенные Штаты Америки, там диагноз ожирение зафиксирован у 38,2% американцев старше 15 лет. По прогнозам аналитиков, к 2030 году этот показатель вырастет до 47%.

На второй строчке рейтинга оказалась Мексика, где 32,4% граждан страдают от ожирения, а 70% граждан имеют лишний вес. В пятерку самых «жирных» стран попали Новая Зеландия, Венгрия, Австрия. На шестом месте оказалась Британия.

По информации Организации экономического сотрудничества и развития, в России ожирение было зафиксировано у 23,2% женщин и 14,5% мужчин. Самой «здоровой» с точки зрения веса страной стала Япония.

Отмечается, что женщин, страдающих от лишнего веса, гораздо больше, чем мужчин. Исключениями являются Канада, Польша, Австралия, Великобритания. Кроме того, ОЭСР разглядело связь между весом женщины и уровнем ее образования. Выяснилось, что женщины с низким уровнем образования в два-три раза больше склонны к полноте.