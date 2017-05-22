«Китайский убийца» Hyundai Creta получил еще одно существенное преимущество

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Пекин, 22 мая. Разработка Лучжоу и Детройта кроссовер Baojun 510, который считают основным конкурентом Hyundai Creta, получил еще одно преимущество – автоматическую трансмиссию.

Эксперты считают, что выход кроссовера Baojun 510 увеличит продажи компаний GM и SAIC на авторынке на 20-30%. Известно, что ранее модель была доступна только с МКПП, сейчас в паркетнике появится 6-скоростная АКПП. Baojun 510 называют китайским убийцей Hyundai Creta, поскольку только в марте 2017 года дилеры реализовали 18 000 китайских кроссоверов против 3 700 экземпляров корейской марки.