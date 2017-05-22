Госдуме предложили ужесточить наказание для нелегальных торговцев sim-картами

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Москва, 22 мая. Российские сенаторы предложили бороться с незаконной продажей sim-карт повышенными штрафами. Изменения могут вступить в силу с июня следующего года. Необходимость внесения поправок в КоАП сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова объясняют тем, что бесконтрольно выданные карты могут использоваться в противоправных целях.

Согласно тексту законопроекта, штрафы за незаконное распространение sim-карт для физических лиц составят от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Иностранные граждане и лица без гражданства заплатят за нарушения от двух тыс. до пяти тыс. рублей, кроме того им будет грозить административное выдворение, либо арест на срок до пятнадцати суток с выдворением за пределы Российской Федерации.