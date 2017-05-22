Ирак: четыре смертника уничтожены при попытке атаковать военную базу Киркуш

В закладки

Скопировать

Баакуба, 22 мая. Иракские военные ликвидировали отряд террористов-смертников к востоку от города Баакуба.

Арабское информационное агентство «Ас-Сомария» сообщило, что боевики планировали совершить террористический акт на иракской военной базе. Они были обнаружены при попытке проникнуть на территорию базы «Киркуш». Во время боестолкновения все исламисты уничтожены. В перестрелке погибли два военнослужащих армии Ирака.

Отмечается, что иракские войска ведут успешную операцию по освобождению от боевиков западной части Мосула. Террористы контролируют не более 3 процентов территории города.

Ранее агентство «Ридус» сообщило, что в иракском Мосуле при обстреле школы погиб 81 мирный житель.