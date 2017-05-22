Сирия и Ирак могут рассчитывать на поддержку Ирана в борьбе с терроризмом — Роухани

В закладки

Скопировать

Тегеран, 22 мая. Тегеран продолжит оказывать поддержку Ираку и Сирии в борьбе с терроризмом. Это подтвердил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани, избранный на прошедших выборах на второй срок.

Как заявил Роухани на первой пресс-конференции после своей победы, «кто воюет с терроризмом, так это иракский и сирийский народы, и Иран через своих советников помогал этим народам и продолжит помогать им».

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп обвинил власти Ирана в поддержке терроризма. Недовольство политика также вызвал тот факт, что Тегеран оказывает поддержку сирийскому президенту Башару Асаду.