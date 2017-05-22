Никаких котов в Крыму: Куклачева внесли в базу данных скандального «Миротворца»

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Москва, 22 мая. Российский артист, руководитель Театра кошек Юрий Куклачев попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» из-за концертов в Крыму.

В качестве причины публикации данных артиста на портале «Миротворец» указываются «незаконное пересечение границы Украины» и «незаконная концертная деятельность на территории Крыма». Там же уточняется, что Куклачев вместе с пушистыми актерами выступал в Севастополе летом 2015 года и весной 2017-го. Более того, на его сайте анонсированы гастроли Театра кошек с программой «Коты-мореходы» в Крыму наступающим летом.