Путин призвал увеличить число спутников для зондирования Земли к 2020 году

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Бочаров ручей, 22 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что группировка российских спутников, обеспечивающих зондирование Земли, составит 15 аппаратов к 2020 году.

«Это позволит проводить съемку территории России и всего Земного шара», — заявил президент на совещании, посвященном развитию космической отрасли.

По оценкам экспертов, в ближайшие годы спрос на услуги по предоставлению данных, полученных с помощью зондирования, существенно вырастут.

Путин подчеркнул, что в данной сфере Россия обладает неким преимуществом, который необходимо использовать максимально. В первую очередь, необходимо наращивать орбитальную группировку, которая обеспечивает дистанционное зондирование.

Технологию дистанционного зондирования Земли необходимо использовать для укрепления национальной обороны, безопасности, для развития экономики, социальной сферы, повышения качества госуправления, добавил Путин. Получаемые в результате зондирования данные важны для строительства, сельского и лесного хозяйства, экологии, добычи природных ресурсов.