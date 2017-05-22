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Общество
Путин призвал увеличить число спутников для зондирования Земли к 2020 году

Путин призвал увеличить число спутников для зондирования Земли к 2020 году

16:36  22 Мая 2017
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Путин призвал увеличить число спутников для зондирования Земли к 2020 году

Бочаров ручей, 22 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что группировка российских спутников, обеспечивающих зондирование Земли, составит 15 аппаратов к 2020 году.

 «Это позволит проводить съемку территории России и всего Земного шара», — заявил президент на совещании, посвященном развитию космической отрасли.

По оценкам экспертов, в ближайшие годы спрос на услуги по предоставлению данных, полученных с помощью зондирования, существенно вырастут.

Путин подчеркнул, что в данной сфере Россия обладает неким преимуществом, который необходимо использовать максимально. В первую очередь, необходимо наращивать орбитальную группировку, которая обеспечивает дистанционное зондирование.

Путин призвал увеличить число спутников для зондирования Земли к 2020 году

Технологию дистанционного зондирования Земли необходимо использовать для укрепления национальной обороны, безопасности, для развития экономики, социальной сферы, повышения качества госуправления, добавил Путин. Получаемые в результате зондирования данные важны для строительства, сельского и лесного хозяйства, экологии, добычи природных ресурсов.

#путин
Алексей Громов
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