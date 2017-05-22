Жительница Саратова с розовым фламинго устроила эротическую фотосессию в дорожной луже
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Саратовская область, 22 мая. Стилист из Саратова Анна Москвичева выбрала крайне оригинальный способ протеста против плохих дорог в городе.
Девушка организовала фотосессию, в рамках которой она позировала в красном купальнике посреди огромной лужи.
«Вокруг столько луж, нигде ни проехать, ни пройти, разруха. Совместила приятное с полезным», — подчеркнула Анна Москвичева в интервью изданию «Версия-Саратов».
Напомним, ранее стало известно о том, что в Саратовской области лев напал на 15-летнего подростка.
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