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Общество
Жительница Саратова с розовым фламинго устроила эротическую фотосессию в дорожной луже

Жительница Саратова с розовым фламинго устроила эротическую фотосессию в дорожной луже

16:50  22 Мая 2017
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Жительница Саратова с розовым фламинго устроила эротическую фотосессию в дорожной луже

Саратовская область, 22 мая. Стилист из Саратова Анна Москвичева выбрала крайне оригинальный способ протеста против плохих дорог в городе.

Девушка организовала фотосессию, в рамках которой она позировала в красном купальнике посреди огромной лужи.

«Вокруг столько луж, нигде ни проехать, ни пройти, разруха. Совместила приятное с полезным», — подчеркнула Анна Москвичева в интервью изданию «Версия-Саратов».

Напомним, ранее стало известно о том, что в Саратовской области лев напал на 15-летнего подростка.

#саратов
Алексей Громов
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