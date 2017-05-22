Паркур на кладбище: пятиклассники разгромили полторы сотни могил на Урале

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Екатеринбург, 22 мая. Трое пятиклассников из Свердловской области разгромили 157 могил на кладбище в поселке Билимбай.

Заявление в полицию поступило от местной жительницы. Следственно-оперативная группа установила, что 53 из 157 надгробий не подлежат восстановлению.

«Полицейские установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались трое пятиклассников местной школы №22», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Школьники рассказали, что вечером занимались на кладбище паркуром. Один из подростков живет в полной семье, считающейся благополучной, двое других состоят на внутришкольном учете.

По факту вандализма проводится доследственная проверка. В силу возраста пятиклассников нельзя привлечь к уголовной ответственности, однако их семьи поставят на учет в органах внутренних дел, с ними и их родителями проведут профилактическую работу. В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей школьников к административной ответственности за неисполнение ими обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сообщает Ura.ru.