Пираты похитили россиянина у берегов Нигерии

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Москва, 22 мая. Пираты похитили россиянина на прошлой неделе у берегов Нигерии. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Нигерии Иван Лыдкин.

«15 мая текущего года в Гвинейском заливе у берегов Нигерии произошло пиратское нападение, в результате которого были похищены несколько моряков, в том числе гражданин РФ», — приводит его слова ТАСС.

В российском посольстве из соображений безопасности отказались давать дополнительную информацию, в том числе о принадлежности судна.

Добавим, в феврале этого года нигерийские пираты взяли на абордаж гражданское судно, на котором в том числе находились российские моряки. Компания-владелец судна «BBC Caribbean» путем непростых переговоров с пиратами сумела добиться освобождения экипажа.