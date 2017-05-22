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Политика
Песков не будет преувеличивать роль «хамских выпадов» Маккейна

Песков не будет преувеличивать роль «хамских выпадов» Маккейна

16:40  22 Мая 2017
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Песков не будет преувеличивать роль «хамских выпадов» Маккейна

Сочи, 22 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал оскорбительные высказывания сенатора США Джона Маккейна в адрес президента РФ Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова, заявив, что Кремль не будет преувеличивать значение этих «хамских выпадов», поэтому они не отразятся на перспективы нормализации отношений России и Штатов.

Песков также напомнил, что на оскорбления Маккейн скатывался и раньше, «но, наверное, в первый раз» его слова вышли за грань приличия. Однако власти РФ не собираются «как-то увязывать» поведение Маккейна с отношениями Москвы и Вашингтона.

«Слава Богу, этот джентльмен не формирует, не определяет и не реализует внешнюю политику США. Поэтому, разумеется, мы не будем преувеличивать значение этих оскорбительных и хамских выпадов и как-то увязывать их с двусторонним российско-американскими отношениями», — подчеркнул он. 

#путин #дмитрий песков #маккейн
Ярослава Замысловатова
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