В Идлиб прибыла третья партия боевиков из Дамаска

В закладки

Скопировать

Идлиб, 22 мая. Партия боевиков была эвакуирована из пригорода Барзех в районе Восточная Гута.

Боевики выехали из Восточной Гуты на 30 автобусах, отмечает сирийский источник. В третьей партии насчитывается 2672 человека, из которых 1076 являются представителями исламистских группировок. Боевики покидают Барзех со своими приверженцами и членами семей.

Подобным образом от террористов был освобожден пригород Дамаска Аль-Кабун, сейчас в квартале идет разминирование, после чего начнутся восстановительные работы.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что международная коалиция во главе с США атаковала проправительственные войска Сирии.