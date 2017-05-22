Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Сирия и Донбасс: Кремль раскрыл темы встречи Путина и Макрона

Сирия и Донбасс: Кремль раскрыл темы встречи Путина и Макрона

16:39  22 Мая 2017
94

Сирия и Донбасс: Кремль раскрыл темы встречи Путина и Макрона

Москва, 22 мая. Российский президент Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон на встрече в Париже 29 мая обсудят урегулирование кризисов в Сирии и на Украине, координацию усилий в борьбе с терроризмом и перспективы развития отношений в торгово-экономической, политической ультурно-гуманитарной сферах. Такая информация приводится в сообщении пресс-службы Кремля.

Согласно приведенным данным, лидеры двух стран также откроют выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию — первому визиту российского монарха, положившему начало устойчивым связям между странами. Данное мероприятие подготовил Государственный Эрмитаж, оно будет проходить во дворце Большой Трианон Замка Версаль.

Сирия и Донбасс: Кремль раскрыл темы встречи Путина и Макрона

Напомним, 18 мая Путин провел телефонные переговоры с новым президентом Франции. Так, глава российского государства поздравил Макрона с официальным вступлением в должность и формированием кабмина.

#путин #макрон
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть