Сирия и Донбасс: Кремль раскрыл темы встречи Путина и Макрона

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Москва, 22 мая. Российский президент Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон на встрече в Париже 29 мая обсудят урегулирование кризисов в Сирии и на Украине, координацию усилий в борьбе с терроризмом и перспективы развития отношений в торгово-экономической, политической ультурно-гуманитарной сферах. Такая информация приводится в сообщении пресс-службы Кремля.

Согласно приведенным данным, лидеры двух стран также откроют выставку, посвященную 300-летию поездки Петра I во Францию — первому визиту российского монарха, положившему начало устойчивым связям между странами. Данное мероприятие подготовил Государственный Эрмитаж, оно будет проходить во дворце Большой Трианон Замка Версаль.

Напомним, 18 мая Путин провел телефонные переговоры с новым президентом Франции. Так, глава российского государства поздравил Макрона с официальным вступлением в должность и формированием кабмина.