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Общество
Собянин рассказал, когда решатся транспортные проблемы на западе Москвы

Собянин рассказал, когда решатся транспортные проблемы на западе Москвы

16:25  22 Мая 2017
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Собянин рассказал, когда решатся транспортные проблемы на западе Москвы

Москва, 22 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящийся участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе, который должен быть сдан к сентябрю. Полностью объект должны завершить к концу года.

Северо-Восточная хорда соединит восемь крупнейших автомагистралей столицы и обеспечит диагональную связь между востоком, севером и юго-востоком города, снизив тем самым транспортную нагрузку на центр Москвы и количество машин на МКАД и Третьем транспортном кольце.

«Это комплекс 15 эстакад в районе шоссе Энтузиастов, которое на протяжение уже нескольких лет создает тяжелейшую дорожную проблему. В этом году мы заканчиваем строительные работы на этом участке хорды. Так что, на шоссе Энтузиастов, Перовской и ряде других прилегающих улицах ситуация в корне поменяется», — цитирует Собянина «Вечерняя Москва».

#москва #собянин
Катерина Михайлиди
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