Речь Трампа в Эр-Рияде усыпила пожилого министра торговли США

В закладки

Скопировать

Эр-Рияд, 22 мая. Глава Минторговли США Уилбур Росс задремал во время речи американского президента Дональда Трампа, выступавшего в столице Саудовской Аравии. Видео сонного министра появилось в Сети.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе посетил Саудовскую Аравию, где с властями Эр-Рияда было подписано несколько крупных оборонных контрактов. Во время выступления Трампа о важности торговли между странами представитель Минторговли США Уилбур Росс был замечен дремающим. Оператор в прямом эфире показал, как пожилой министр, сидя рядом с дочерью Трама Иванкой, не может справиться со сном, пишет «Подмосковье 360».