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Россия
Стало известно, сколько Бастрыкин заработал в 2016 году

Стало известно, сколько Бастрыкин заработал в 2016 году

16:25  22 Мая 2017
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Стало известно, сколько Бастрыкин заработал в 2016 году

Москва, 22 мая. В 2016 году глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заработал более 7,9 миллионов рублей.

Как указано в опубликованной на официальном портале ведомства декларации, супруга Бастрыкина заработала четыре миллиона рублей. Семья главы СК РФ также владеет квартирой площадью 224,4 квадратного метра и двумя дачами площадью 294,3 квадратного метра и 138,5 квадратного метра.

Напомним, ранее стало известно о том, что генеральный прокурор России Юрий Чайка задекларировал за 2016 год 9,2 миллиона рублей.

#бастрыкин #ск рф
Алексей Громов
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