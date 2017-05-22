Стало известно, сколько Бастрыкин заработал в 2016 году

В закладки

Скопировать

Москва, 22 мая. В 2016 году глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заработал более 7,9 миллионов рублей.

Как указано в опубликованной на официальном портале ведомства декларации, супруга Бастрыкина заработала четыре миллиона рублей. Семья главы СК РФ также владеет квартирой площадью 224,4 квадратного метра и двумя дачами площадью 294,3 квадратного метра и 138,5 квадратного метра.

Напомним, ранее стало известно о том, что генеральный прокурор России Юрий Чайка задекларировал за 2016 год 9,2 миллиона рублей.