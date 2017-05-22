Боевики ИГ готовятся покинуть лагерь Ярмук и отправиться в Дейр эз-Зор

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Дамаск, 22 мая. «Исламское государство» до конца недели может полностью эвакуироваться из лагеря беженцев в провинции Дамаск.

В лагере беженцев Ярмук продолжаются столкновения между отрядами «Армии Ислама» (организация признана террористической в ряде стран) и боевиками «Исламского государства»* (террористическая группировка запрещена в России). Накануне «Армия Ислама» атаковала форпост «Халифата», уничтожено три боевика и один взят в плен, сообщает сирийский источник.

Эксперты считают, что игиловцы намерены в ближайшее время покинуть лагерь и эвакуироваться в Дейр эз-Зор. Представители оппозиции, контролирующие часть Ярмука, сообщили, что джихадисты за бесценок распродают имущество местным жителям.

* Организация запрещена на территории РФ.