Рабочий разбился насмерть, упав в шахту лифта в Москве

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Москва, 22 мая. Рабочий скончался на строительном объекте в Москве после падения в шахту лифта. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы Главного следственного управления СКР по Москве.

Происшествие случилось на юго-западе Москвы, на улице Дмитрия Ульянова, где сотрудник строительной компании проводил работы по демонтажу. Тело мужчины 1992 года рождения с многочисленными травмами и переломами было обнаружено утром 22 мая в шахте лифта.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. Следователи допрашивают коллег погибшего и вероятных очевидцев.